بالصور.. ابن الراحلة نادية العراقية يهديها ورد و"سوشي" في قبرها

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت ابنة الراحلة مي محروس عبر الصفحة التي شيدتها وتحمل اسم والدتها عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صوراً لشقيقها وهو يحيي ذكرى عيد ميلادها بباقة ورد ووجبة "سوشي".

وعلقت مي محروس على الصور قائلة ""في ذكري ميلادها قام ابنها أدهم بزيارة قبر والدته محملاً بالورود ووجبة من السوشي كما كانت تحبه دائماً، وقرأ علي روحها سور من القرآن الكريم.. ودعا لها بالرحمة.. وتركها مودعا عائداً لسلاادق العزاء بالاسكندرية.. رحمها الله وطيب ثراها وأسكنها الفردوس الأعلي من الجنة وأنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما نشرت ابنتها مي أيضاً عبر حسابها الشخصي، بـ"فيس بوك"، مقطع فيديو لها مع والدتها، معلقة عليه بكلمات مؤثرة بيوم ميلاد والدتها، قائلة :"ماما أول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا ومعانا أكيد انتي دلوقتي في الجنة ومبسوطة مع الملائكة وتيتا وجدو واخواتك.. كان نفسي اقولك كل سنة وانتي طيبة وأبوسك وأحضنك".

وتابعت :" و الله يا ماما انا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي و سبتينا من غيرك اتكسرنا من غيرك يا أمي انا فعلاً مش قادرة اعيش من غيرك.. انا عايزاكي و عايزة اشوفك بس عارفة انه مينفعش لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم و اكيد مبسوطة.. شكراً يا ماما على كل لحظة عشتيهالنا و على كل لحظة ضحكتينا و طبطبتي علينا انا بحبك اوي بجد يا روحي .. دايماً كنتي بتحمينا و حتى لما مشيتي بتحمينا ".

وتابعت في منشور آخر :"أيام صعبة أوي يارب هونها علينا وصبر قلب أبويا وارحمها واغفرلها .. عيدك سعيد في الجنة يا نور عيني".

وكانت الفنانة الراحلة نادية العراقية قد توفت يوم 16 مايو الجاري، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

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