وفاة مغنية الأوبرا الشهيرة كريستا لودفيغ

المصدر: فيينا - أ ف ب

توفيت مغنية الأوبرا الشهيرة كريستا لودفيغ عن 93 عاما وفق ما ذكرت وسائل إعلام نمسوية الأحد.

وتوفيت مغنية الاوبرا التي ولدت في برلين لكنها عاشت في ضواحي فيينا يوم السبت، كما أفادت وكالة الأنباء النمسوية "أبا".

تقاعدت لودفيغ في العام 1994، وحازت وسام جوقة الشرف الفرنسية عام 2010 عن مسيرتها المهنية التي امتدت نصف عقد تقريبا.

ودخلت المغنية دار الأوبرا في فيينا عام 1955 وشاركت في مهرجان سالزبورغ بقيادة قائد الأوركسترا النمسوية كارل بوم.

وأقامت لودفيغ أيضا جولات عالمية، واعتلت خشبة المسرح في أوبرا سكالا في ميلانو ودار الأوبرا الملكية في لندن وأوبرا ميتروبوليتان في نيويورك، بالإضافة إلى دور عريقة أخرى.

وبعد زواجها الأول من مغني الأوبرا النمسوي فالتر بيري، تزوجت في العام 1972 الممثل الكوميدي الفرنسي والمخرج بول-إميل ديبر الذي توفي عام 2011.

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