أنغام تكشف سبب عدم ردها على مكالمات أصالة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ردت الفنانة المصرية أنغام، على تصريحات الفنانة السورية أصالة نصري، التي قالت فيها إن أنغام لا ترد على مكالمتها ورسائلها، على الرغم من حدوث الصلح بينهما مؤخرا.

جاء ذلك عندما حلت أنغام ضيفة عبر إذاعة "روتانا" من خلال برنامج "سوالف رمضانية" حيث وجه لها سؤال عن مسامحتها شخصا ارتكب في حقها خطأ ثم جاء ليعتذر، فقالت إن مثل تلك الأمور لا يجب أن تخرج للعلن عبر السوشال ميديا.

وبدا أن أنغام لا تفضل الطريقة التي حاولت بها أصالة التواصل معها أكثر من مرة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف أو الاتصال بها، مشيرة إلى أن الاعتذار لا يكون عن طريق تطبيق واتسآب أو السوشال ميديا عموما، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور تأخذ إطارها الشخصي.

وتابعت "كلما كان حل الخلاف بين الشخصين ويشهد عليهما ربهما يكون حقيقيا وأكثر صدقا كما يكون بداخلها نوايا حقيقية للمصالحة والتسامح، منوهة بأنها حال خرجت عن ذلك الإطار تكون مجرد شو أو عرض، مختتمة بأن هذه وجهة نظرها.

وكانت أصالة قد مازحت الفنانة أنغام، من خلال توجيه نداء لها عبر ذات البرنامج قبل أيام قليلة فقالت: ”هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح أجيلك البيت“.

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