كندة علوش بعد نية محمد رمضان تجسيد "أحمس": "إما أن تكون كاره أو محب"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

هاجمت الفنانة السورية كندة علوش، زوجة الفنان عمرو يوسف، الفنان محمد رمضان، بشكل غير مباشر، وذلك بعد تصريحاته التي أدلى بها، حول نيته تجسيد شخصية الملك أحمس في فيلم سينمائي،بعد قرار وقف تصوير مسلسل «الملك» الذي كان زوجها عمرو يجسد فيه الشخصية نفسها.

وقالت كندة علوش على موقع «تويتر»: «إما أن تكون كاره أو محب لامكان بين الاثنين، كاره لنفسك كاره للناس، كاره للغير وللخير وللحب والنجاح، كاره للإختلاف، يظهر هذا الكره في كلامك وسلوكك وغضبك وفي كل نفس تأخذه، أو ان تكون محب للناس والخالق محب لنفسك ولما منحك الله من نعم، راضي بما ليس يديك، ساعي لايجاد السعادة في أبسط الأمور» . ورد عليها أحد من جمهورها وكتب»تقصدي محمد رمضان

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