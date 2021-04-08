خالد يوسف يتجاوز مشكلاته الشخصية ويعود ب "أهلا بكم في باريس"

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بعد غياب عن الساحة الفنية بسبب مشكلات شخصية، أعلن المخرج خالد يوسف العودة لممارسة نشاطه الفني وتحضير فيلم سينمائي جديد بعنوان "أهلا بكم في باريس".

وقال خالد يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم»: أحضر لفيلم جديد اسمه «أهلاً بكم في باريس» يدور حول العرب المتواجدين في باريس.

وأضاف يوسف في مداخلته «أنا عشت وشفت مواقف كتير والصعوبات والمعاناة التي عاشوها في فرنسا خاصة في فترة "كورونا" ولسه مختارتش الأبطال ولكن هيكونوا من جنسيات عربية مختلفة".

ولم يعلن يوسف عن الجهة المنتجة للعمل، ورددت مصادر مقربة أنه سيكون من انتاج خالد يوسف نفسه، وسيقوم باكتشاف عدد من الوجوه الجديدة للبطولة من مصر والدول العربية وأما النجوم الكبار فسيتم اختيارهم من لبنان، وسوريا، والمغرب، وتونس، والجزائر بشكل أكبر .

يذكر أن خالد يوسف سافر من مصر الى باريس منذ حوالي عامين بعد تسريب فيديوهات مسيئة نسبت إليه، ولم يصدر حكم قضائي في الامر رغم وصوله إلى دائرة القضاء، وعاد يوسف أخيرا لحضور عزاء شقيقه الذي توفي وتم دفنه بالشرقية مسقط رأسه وتلقى خالد العزاء بنفسه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news