ابن صباح فخري الأكبر لشقيقه أنس: خذ المال وأعد لنا والدنا

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت تصريحات أدلى فيها طريف صباح فخري، نجل الفنان القدير صباح فخري، لقناة "لنا" الفضائية، موجة واسعة من الجدل والتعاطف على منصات التواصل الإجتماعي.

وكان طريف قد ظهرعلى القناة ليرد على تصريحات شقيقه الأصغر أنس، الذي أدلى بتصريحات وصفت بالمثيرة للجدل حول والده القدير صباح فخري، وكذلك حول محمد، وعمر أبناء صباح فخري.

وطالب طريف من خلال الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، أخيه أنس أن يعطيه سببا لحرمانه هو وإخوته من رؤية والدهم، لافتا إلى أنهم يتصلون دائما بوالدهم لكن لا أحد يجيب على الاتصالات.

وكشف طريف، أن سبب الخلاف يكمن في طريقة الظهورغيراللائق لوالدهم في إحدى المناسبات الفنية، والذي اعتبره أمرا محزنا ومؤسفا لهم كعائلة ولمحبيه في العالم كله، مبينا أن ذلك حصل دون أن يسألهم.

ونفى طريف ما قاله أنس في اللقاء، إن والده كان شحاتا أو فقيرا، مبينا أنه كان إنسانا عزيزا، وميسور الحال، وأكد على أن والدة صباح فخري، كانت سيدة قديرة، وغنية، وهي التي اكتشفت موهبته. مختتما كلامه بتوجيه رسالة إلى أخيه أنس، قائلا " خذ المال الذي تريده وأعد لنا والدنا"، معربا عن اشتياقه وحبه لأبيه.

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