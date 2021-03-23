فيديو..زينب العسكري متعاطفة مع حلا الترك: السجن أرحم من تشويه سمعة بنتي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

انتقدت الفنانة المعتزلة زينب العسكري، والدة الفنانة حلا الترك، وأشارت إلى أنها لو كانت ابنتها شخصياً في مكان حلا الترك لما قامت بلومها لسبب واحد، أن فطرة الأم لا تدفعها لأن تتحدث عن ابنتها بالسوء؛ لأن السجن أرحم من تشويه صورة بنتها، وشددت زينب على أنها بإحساسها ستعرف لماذا وصلت ابنتها لهذه المرحلة! وتحدثت عن أن حلا الترك فعلياً قد تكون عانت من مشاكل غير طبيعية، من خلال التشتت بين عدة أطراف، وأشارت زينب إلى أن حلا الترك فعلاً مشتتة من كثرة ما ترى لها من أخبار.

وأضافت زينب في انتقادها لمنى السابر أن الأم لا يمكن أن تضع ابنتها في سمعة ومكانة سيئة لدى المجتمع لدرجة أن الناس تنفر منها مجتمعياً؛ كونها تسببت في سجن والدتها.

ووجهت زينب العسكري رسالة إلى منى السابر، قائلة لها: "هذي ابنتك.. ومهما حصل انتي لازم تثقين ما الذي زرعتيه في حلا الترك طيلة السنين الماضية".

وطالبت زينب منى السابر بأن تفكر للحظة لماذا وضعت ابنتها في هذا الموقف، ولماذا وضعتها في هذا الموقف والحالة النفسية السيئة!

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