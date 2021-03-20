المتهم بقتل الفنانة السورية رائفة الرز في قبضة الشرطة الهولندية

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشفت تقارير صحافية عن أن الشرطة الهولندية أوقفت متهماً بقتل الفنانة السورية رائفة الرز إثر تعرضها لطعنات حادة في شقتها بمدينة زولي الهولندية.

ونقلت تقارير إعلامية عن قريبات للفنانة التشكيلية الراحلة أن الاتهامات تحوم شخص بعينه يجري التحقيق معه حول الجريمة، وتداول رواد لمواقع التواصل صورة للمتهم.

وسبب خبر مقتل رائفة الرز الأسبوع الماضي، بصدمة في الوسط الفني السوري، إذ حرص العديد من الفنانين على رثاء الفنانة الراحلة، ومن بينهم الفنانة أمل عرفة التي روت حكاية زيارتها للراحلة قبل سنوات.

يذكر أن رائفة الرز من خرّيجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، وكانت زميلة مقاعد الدراسة للفنانين أمل عرفة، وجهاد عبدو، وأندريه سكاف، والراحل نضال سيجري. ووصلت إلى هولندا وقدّمت لجوءاً فيها، قبل سنوات، كما تقدّمت قبل فترة بطلب للحصول على الجنسية الهولندية.

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