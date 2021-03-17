جيهان فاضل تبيع جبنة وزيتوناً.. صورة تثير الجدل والنقابة ترد

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حالة كبيرة من الجدل والتساؤلات، أثارتها صورة متداولة للفنانة المصرية جيهان فاضل، قيل إنها من مكان عملها الحالي، إذ تعمل بائعة في «سوبرماركت»، تبيع جبنة وزيتوناً، وقبل ذلك أشيع أنها كانت تعمل في مطعم أكلات مصرية، للفول والطعمية (الفلافل)، لكن لم يتم التأكد من حقيقة هذه المعلومات، ولم يصدر أي توضيح من الفنانة نفسها.

نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكى، نفي لعدد من الصحف والمواقع الفنية علمه بالأمر، أو أن جيهان فاضل اعتزلت التمثيل. وقال: «أنا معرفش حاجة عن جيهان من سنوات طويلة، ولم تحدثنى في أي أمر أو تطلب أو تشتكي من شيء».

واستنكر زكي، ما يتم تداوله عن أن الفنانة تدفع ثمن مواقف ما، موضحاً: «جيهان اشتغلت كتير بعد الثورة، وفي ظل الأوضاع السياسية الحالية، ولم يمنعها أحد ولا علاقة لموقفها السياسي بعملها، وكان معها فنانون آخرين»، وتابع: «بلدنا مفتوحة لأي فنان أو مبدع ولا مجال للمحاسبة على أي آراء أو أفكار طالما لا يمس الوطن بشيء، لأن الوطن خط أحمر ومن يتعداه ما يلزمناش».

يشار إلى أن الفنانة جيهان فاضل، مرت بأزمة نفسية بعد رحيل زوجها فجأة في عام 2012، إثر إصابته بأزمة قلبية، ما تسبب بابتعادها عن الساحة التي قدمت فيها مجموعة من الأعمال الشهيرة المنوعة بين المسلسلات والأفلام، مثل: «سهر الليالي»، و«أرابيسك»، و«حياة الجوهري»، و«امرأة هزت عرش مصر». واكتشفها المخرج خيري بشارة خلال عروض المسرح الجامعي، وشاركت أيضاً في فيلم «آيس كريم في جليم» مع عمرو دياب.

وكان آخر ظهور للفنانة جيهان فاضل على شاشة التلفزيون من خلال مسلسل «تحت السيطرة» عام 2015 أمام نيللي كريم، وظافر العابدين، وأحمد وفيق، ومحمد فراج.

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