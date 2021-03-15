عمرو أديب يرد على محمد رمضان:إعلام بلدك عملك "نمبر وان"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

رد الإعلامي المصري عمرو أديب، على إتهامات الفنان المصري محمد رمضان، بإهمال الإصابة التي تعرض لها على خلفية الحادث الذي وقع أخيرا، في كواليس تصوير إعلانه الجديد، وأدى إلى إصابته إصابة خطيرة وعدد من الموجودين في المكان، واتهم رمضان الإعلام المصري بتجاهل وضعه وإصابته والتركيز على إصابة الفنان الشاب يوسف عمر إبن الممثلة المصري لبنى ونس.

وقال عمرو أديب:" دورنا هو تسليط الضوء على هذا الفنان الشاب الذي تعرض للإصابة وليس إلقاء الضوء على (نمبر وان)، وإعلام بلدك ليس ضدك ومحدش عملك "نمبر وان" غير إعلام بلدك".

بدأ السجال بينهما بعد أن إنتقد عمرو أديب رمضان في حلقة من برنامج "الحكاية"، مدافعاً عن الممثل المصري الشاب يوسف عمر الذي أصيب أيضاً في الحادث.

هذا الإنتقاد إستفز رمضان، الذي ردّ على أديب عبر صفحته الخاصة على انستغرام، ونشر صورة جديدة لإصابته البالغة في ظهره، وعلّق بالقول:" دي اصابتي البسيطة اللي اعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو اديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها".

محمد رمضان منتقدا عمرو اديب: إعلام بلدي يتجاهل إصابتي؟

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