محمد رمضان منتقدا عمرو اديب: إعلام بلدي يتجاهل إصابتي؟

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

هاجم الفنان المصري محمد رمضان، الإعلام، وخاصة الإعلامي عمرو أديب، بسبب هجوم اديب عليه خلال الحلقات الاخيرة من برنامجه "الحكاية"، الذي يذاع على "ام بي سي مصر" ، بعدما تعرض رمضان وعاملين معه لاصابات أثناء تصوير أحد الإعلانات، وتجاهل أديب إصابات محمد رمضان في حين قام بلومه على إصابة موديل يدعى يوسف عمر شارك معه في الإعلان، وعبر صفحته الرسمية في "انستغرام" وجه رمضان رسالة عتاب لاديب ناشرا صورة قاسية لإصابته، وتظهر حروقا متفرقة على ظهره، وكتب معلقا: "دي إصابتي اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم أنقطع عن تصوير أعمالي ".

وكانت الممثلة المصرية لبنى ونس، والدة الموديل يوسف الذي شارك مع رمضان في الإعلان كتبت على صفحتها الرسمية في "فيس بوك": أن ابنها كاد ان يتعرض للموت لكنه نجا في اللحظة الاخيرة وتعرض للخطر الذي كاد ان يودي بحياته بسبب أن مصمم المعارك الخاص أراد أن يخرج المشهد بصورة طبيعية، واتهمت الجميع بأنهم استهتروا بحياة ابنها، مؤكدة أنها ستأخذ حقة بالقانون وسترفع قضية ضد مصمم المعارك بسبب الخطأ الذي ارتكبه".

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