رانيا يوسف ونسرين طافش ونادين نجيم في الحجاب لأسباب درامية

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

يبدو أن إطلالة عدد من النجمات في شهر رمضان ستكون بالحجاب، ولكن لأسباب درامية ضمن أحداث المسلسلات التي يجري تحضيرها لتكون جاهزة للسباق الدرامي الرمضاني.

أول النجمات اللاتي سيرتدين الحجاب ضمن دراما رمضان النجمة منى زكي والتي تلعب بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» والذي كان يحمل اسم «تقاطع طرق» وتم تغييره أخيرا، وطرح مخرج المسلسل تامر محسن، صورا لمنى زكي مرتدية الحجاب، بصحبة الممثلة الشابة ميان السيد، ويشارك في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» محمد ممدوح، ومحمد فراج، وعدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي وبعض الضيوف الأجانب.

الفنانة رانيا يوسف ستظهر بالحجاب ضمن أحداث مسلسل «كل ما نفترق» مع الفنانة ريهام حجاج، وآيتن عامر، وعمرو عبد الجليل والكثير من النجوم والمسلسل تأليف محمد امين راضي، وأحمد وائل، وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل، ويدور في إطار تشويقي عن عودة فتاة من الموت في إحدى مناطق الصعيد.

الفنانة درة فاجأت الجميع بطرح صورة لها بالحجاب ضمن أحداث مسلسل «بين السما والأرض» والذي تلعب بطولته مع هاني سلامة، ويسرا اللوزي، ونجلاء بدر وأحمد بدير، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، ومن إخراج محمد العدل، وتجسد درة الدور الذي اعتذرت عنه الفنانة غادة عادل قبل أيام قليلة من التصوير،

وليست درة وحدها التي ترتدي الحجاب في المسلسل بل أيضا الفنانة الشابة ندى موسى والتي تجسد شخصية فتاة تدعى «كريمة».

ولعل أغرب المفاجآت التي تخص ارتداء غطاء رأس ظهور النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضمن بعض حلقات مسلسلها الرمضاني المقبل «2020» ويشاركها البطولة: قصي خولي، خالد السيد، ليليان نمري.

وفي مسلسل «لحم غزال» بطولة النجمة غادة عبد الرازق ترتدي غادة الحجاب في بعض الحلقات وظهرت على «بوستر» المسلسل وهي تضع ايشارب على رأسها، وكذلك تفعل الفنانة مي سليم، في نفس المسلسل، وهو من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد أسامة، وتدور أحداث المسلسل في قالب إجتماعي، ويتم تصوير المسلسل حاليا في لبنان.

ومن خلال أحداث مسلسل موسى تظهر الفنانة عبير صبري مرتدية غطاءا للرأس بشكل دائم حيث تجسد شخصية امرأة صعيدية ومتزوجة من الفنان رياض الخولي، وتعيش في الصعيد، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

الفنانة الشابة تارا عماد أن تظهر في رمضان 2021 بغطاء رأس في أكثر من عمل، مثل مسلسل«موسى» مع محمد رمضان، ومسلسل «قابل للكسر»، حيث وتلعب شخصية شقيقة نيللي كريم المحجبة والتي تسيطر عليها مشاعر سوداء من حقد وكراهية وشر.

الممثلة السورية نسرين طافش فأجبرها مسلسل «المداح» مع حمادة هلال والذي تلعب من خلاله شخصية «رحاب»أن ترتدي الحجاب طوال ظهورها في مشاهدها بالمسلسل تقريبا، وتجسد دور زوجة حمادة هلال والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

وتجسد الفنانة روجينا أول بطولة مطلقة لها في الدراما من خلال مسلسل «بنت السلطان» وتمر في المسلسل بعدة مراحل منهم مرحلة ترتدي فيها الحجاب في بعض الحلقات والمسلسل يشارك في بطولته باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

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