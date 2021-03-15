مشاكل مع يسرا وباسل خياط..طرد ممثلة تونسية من «حرب أهلية»

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

لازالت الأزمات تتوالى على مسلسل النجمة يسرا «حرب أهلية»، المنتظرعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث قامت الشركة المنتجة «العدل جروب»، بطرد الممثلة التونسية الشابة سارة التونسي التي تألقت العام الماضي في مسلسل «ب100 وش» مع نيللي كريم، وآسر ياسين، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

وقررت الشركة المنتجة، الاستغناء عن سارة التونسي، وطردها من المسلسل، بعد تكرار مشاكلها مع فريق العمل على حسب تصرحات المنتج جمال العدل في بيان رسمي قال فيه

«تم استبعاد سارة التونسي من المسلسل لأنها كثيرة المشاكل،إضافة إلى عدم إمتلاكها لتصاريح نقابية وعدت بأنها ستحضرها ولم تفعل». وأكد العدل أنه تم اختيار الفنانة أروى جودة لتكون بديلة للتونسي وبدأت أروى بالفعل تصوير مشاهدها أخيرا.

ورغم تصريحات العدل المقتضبة إلا أن مصادر مقربة من صناع العمل أكدت أن سارة التونسي سببت مشكلات مع أبطال العمل وعلى رأسهم النجمة يسرا حيث كانت تتأخر كثيرا على التصوير ويوميا لدرجة أنه أثناء تصوير مشاهد مهمة مع يسرا تاخرت أكثر من خمس ساعات، وما زاد من غضب النجوم أن سارة تتغيب يوميا بحجج واهية، وبالاضافة للمشاكل مع يسرا تردد بقوة داخل كواليس المسلسل أن سارة تسببت في أزمة مع بطل العمل باسل خياط، وقيل أنها عاملته بطريقة غير لائقة وسخيفة ما أثار غضبه وأدى لاشتباكهما أمام فريق العمل

وتردد أيضا أن باسل طردها من موقع التصوير ذات مرة عندما قامت بالتعدي على الماكيير والكوفير المتواجدين بكواليس العمل والتابعين للمسلسل، وذلك بعد رفض الشركة المنتجة استعانتها بكوافير وماكيير خاصين بها من الخارج على نفقة العمل.

مسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين العدل جروب وسينرجي.

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