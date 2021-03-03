وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد معاناتها فترة طويلة مع المرض، وفقا لما جاء في موقع "اليوم السابع" المصري.

وكتبت الشربيني في حسابها: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي، ويصبرنا على فراقك".

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