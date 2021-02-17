إصابة رضوى الشربيني بـ "كورونا".. ووالدتها في حالة حرجة

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت إنها شعرت منذ أيام قليلة ببعض الإعياء، ثم اشتدت عليها الأعراض وتطورت الى حرارة وسعال في الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أنها عزلت نفسها عن بناتها وأسرتها، وأجرت المسحة التي أثبتت إيجابية إصابتها.

كما أصيبت والدة رضوى وشقيقها أيضاً. وأكدت الإعلامية أنها ملتزمة بالعلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية، ومن لحظة ثبوت حالتها بدأت في تعاطي البروتوكول بالكامل وفق تعليمات الأطباء الصارمة.

من ناحيته، أعلن الإعلامي خيري رمضان من خلال برنامجه الذي يذاع على قناة القاهرة والناس المصرية أن حالة رضوى ووالدتها سيئة، خصوصاً الأم التي تعاني نقصاً حاداً بالأكسجين.

وتفاعل رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة رضوى وعائلتها.

وذكرت مصادر من برنامج رضوى الذي يبث على قناة «سي بي سفرة»، ويحظى بنسبة مشاهدة عالية، أن أسرة البرنامج والعاملين والمخالطين لها سيجرون مسحات للاطمئنان ولكشف الحالات المصابة لعزلها وعمل اللازم فوراً.

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