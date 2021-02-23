«الاختيار 2» يستكمل تصوير مشاهده بدون أحمد مكي

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

حالة من القلق والحيرة والاستفسارات، اجتاحت الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك، بالتزامن مع إعلان الممثل المصري أحمد مكي إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي مدة أسبوعين، الأمر الذي يعني توقف تصوير مشاهده في مسلسل «الاختيار 2»، إلى جانب نخبة من النجوم الذين التحقوا بالجزء الثاني من هذا العمل الناجح الذي تابعه جمهور واسع من عشاق الدراما المصرية وحقق نسب مشاهدات عالية رمضان الماضي، باعتبار تناوله لموضوع بطولات القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

ولم يتأخر فتحي إسماعيل، المنتج الفني للمسلسل، في تصريحات صحفية أخيرة، عن نفي خبر إيقاف العمل و استمرار عمليات تصويره، قائلاً إنه يجري الآن تصوير المشاهد الخاصة بالممثل كريم عبد العزيز، و مشاهد بقية الممثلين المشاركين فيه، على أن يتم استكمال تصوير مشاهد النجم أحمد مكي بعد شفائه من الفيروس وانتهاء فترة العزل المنزلي التي يخضع لها في الوقت الحاضر، علماً بأن الجزء الجديد سيحتفي بإطلالة خاصة للفنان الراحل هادي الجيار الذي توفي قبل استكمال مشاهده بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فيما أعلن المخرج بيتر ميمي، عن تغيير خطة تصوير أحداث المسلسل، قائلاً في تصريحات صحفية «أتمنى أولا الشفاء العاجل للنجم أحمد مكي وعودته سالما لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية له ضمن أحداث المسلسل»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه أجرى تعديلا بسيطا على خريطة التصوير لحين تماثل مكي للشفاء وعودته إلى موقع التصوير سالما.

وكان الفنان أحمد مكي، قد تصدر قبل أيام قليلة محركات البحث الافتراضية وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول عبارة «فان ديزل الغلابة» لتتحول في ساعات قليلة إلى «تراند»، وذلك، مباشرة إثرانتشار صورته مع الفنان كريم عبد العزيز في أحد المشاهد الخارجية للمسلسل، الذي سيسلط جزؤه الثاني الضوء على أحداث مختلفة عن الجزء السابق، ليتناول أحدث «رابعة» وبسالة وتضحيات قوات الأمن من الشرطة والجيش لحماية الوطن والشعب المصري.

على صعيد متصل، يتوقع صناع المسلسل، الذي تصدى لتأليفه ولكتابته هاني سرحان، وأخرجه لشركة «سينرجي» للإنتاج، المخرج بيتر ميمي، أن يحقق الجزء الثاني ما حققه الجزء الأول من نجاح واسع في مصر. وذلك، بعد أن نجح بطله النجم أمير كرارة في نيل استحسان الجمهور من خلال آدائه المتقن لدور الشهيد أحمد منسي، فيما أبدع الممثل أحمد العوضي من جانبه، في تقديم شخصية الإرهابي هشام عشماوي، متناولا تضحيات أبطال الكتيبة 107 أثناء هجوم2017 الإرهابي.

أسندت كتابة سيناريو وحوار الجزء الأول من المسلسل للمؤلف باهر دويدار والإخراج لبيتر ميمي. أما أدوار البطولة فقد تقاسمها كل من دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، مها نصار، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، ماجد المصري، محمد رجب، دياب، فادي خفاجة وآخرون.

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