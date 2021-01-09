إياد الريماوي يطلق "رسائل حب من دمشق".. للمرة الأولى في دبي أوبرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد المؤلف الموسيقي السوري إياد الريماوي، لإحياء حفلين ضخمين في دبي أوبرا شهر فبراير القادم ، وذلك ضمن المشروع الموسيقي «رسائل حب من دمشق».

ويقام الحفل يومي 11و 12 فبراير ، حيث سيكون الحضور على موعد مع ليلتين تمتزج فيهما الموسيقى الشرقية والكلاسيكية، وهو النمط الذي اشتهر به المؤلف.

يقدم الريماوي في حفليه أعمالا تعزف للمرة الأولى مثل «الحرملك» و«مسافة أمان»، إلى جانب أعماله الأخرى الشهيرة.

ويشار إلى أن موسيقى الريماوي شكلت بصمة خاصة في عالم الدراما والموسيقى العربية عموماً، وذلك عبر ذلك المزيج بين الموسيقا الكلاسيكية والشرقية بطريقة تصل الروح مباشرة وهو ماصنع بصمة خاصة للريماوي ووضعه في مصاف أهم المؤلفين الموسيقيين في العالم العربي اليوم.

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