رحيل مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيار كاردان

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

توفي، اليوم الثلاثاء، مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيار كاردان، حسبما نقلت عن عائلته، وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل.

كما أعلنت خبر وفاة بيار كاردان أكاديمية الفنون الفرنسية التي قالت في بيان على «تويتر» إن المصمم الفرنسي الذي أحدث تغييراً في أنماط الموضة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، توفي عن عمر يناهز 98 عاماً، حسب وكالة رويترز التي أشارت إلى كاردان اشتهر أيضاً بإصلاحه لصناعة الأزياء من خلال الترخيص الناجح لاسم علامته التجارية والقيام بخطوات تجارية ذكية.

يشار إلى أن كاردان الإيطالي المولد في عام 1922، من أبرز مصممي الأزياء العالميين، وصاحب الإمبراطورية الشهيرة التي افتتحت لها فروعاً في كثير من المدن حول العالم. ولم تقتصر نشاطات المصمم الراحل على عالم الأزياء، بل توسعت إلى مجالات أخرى.



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