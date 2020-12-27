الراحلون في 2020.. قائمة طويلة من النجوم والمبدعين

المصدر: باريس - أ.ف.ب

شهد عام 2020 رحيل مشاهير وشخصيات بارزة حول العالم، بعدما أثروا الجمهور في ميادين الإبداع والفنون بشكل خاص، وهنا عدد من أبرز هؤلاء الراحلين:

- 31 يناير، توفيت ماري هيغنز كلارك (92 عاما)، الكاتبة الأميركية الملقبة بـ«ملكة التشويق»، ولها أعمال كثيرة حققت أفضل المبيعات.

- 5 فبراير: كيرك دوغلاس (103 سنوات)، أحد آخر عمالقة هوليوود.

- 8 مارس: ماكس فون سيدو عن 90 عاماً، وهو نجم فيلم «ذي إكزورسيست»، وعُرف في أفلام مواطنه المخرج السويدي إينغمار برغمان.

- 24 مارس: ألبير أوديرزو (92 عاماً)، رسام قصص مصوّرة فرنسي ومبتكر شخصية أستيريكس (مع زميله رينيه غوسيني).

- 24 مارس أيضاً: مانو ديبانغو (76 عاماً) أسطورة الجاز الكاميروني توفي إثر إصابته بكوفيد-19.

- 29 مارس: كريستوف بندريكي، مؤلف وقائد أوركسترا بولندي وكان شخصية طليعية في الستينات.

- 16 أبريل: لويس سيبولفيدا (70 عاماً) الكاتب التشيلي الذي توفي في منفاه الإسباني جراء مضاعفات إصابته بـ«كوفيد-19».

- 29: عرفان خان (53 عاما)، نجم بوليوود المعروف بأدواره في أفلام بارزة بينها «سلامدوغ مليونير» و«جوراسيك وورلد».

- 2 مايو: إيدير (70 عاماً) المغني الجزائري الذي يوصف بأنه سفير الأغنية الأمازيغية.

- 9 مايو: ريتشارد واين بينيمان المعروف بـ«ليتل ريتشارد» (87 عاماً)، مغن أميركي شهير من رواد الروك أند رول في خمسينات القرن الـ20.

- 12 مايو: ميشال بيكولي (94 عاماً)، أحد أبرز ممثلي السينما الفرنسية في القرن الـ20.

- 31 مايو: كريستو فلاديميروف يافاشيفملك المعروف بـ«كريستو» (84 عاماً)، ملك تغليف النصب بالقماش والمنشآت الفنية العابرة.

- 6 يوليو: إنيو موريكوني (91 عاما)، المؤلف الموسيقي الإيطالي الذي ألف الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم خصوصا لأعمال سيرجيو ليوني.

- 26 يوليو: أوليفيا دي هافيلاند (104 سنوات)، الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار، معروفة خصوصاً بدورها في «غون ويذ ذي ويند».

- 10 سبتمبر: ديانا ريغ (82 عاماً) ممثلة بريطانية حازت جوائز عدة وشاركت في أعمال أبرزها مسلسل «ذي أفنجرز» (1965-1968) وزوجة العميل السري جيمس بوند في فيلم «أون هير ماجيستيز سيكرت سيرفس» (1969).

- 23 سبتمبر: جولييت غريكو (93 عاما)، مغنية وممثلة فرنسية.

-30 سبتمبر: كينو (88 عاماً) وهو مصمم أرجنتيني مبتكر شخصية «مافالدا» الكرتونية.

- 4 أكتوبر: كنزو تاكادا المعروف بـ«كنزو» (81 عاماً)، أشهر مصممي الأزياء اليابانيين صاحب علامة تجارية شهيرة تحمل اسمه.

- 31 أكتوبر: شون كونري (90 عاماً)، الممثل الاسكتلندي الذي طبع تاريخ السينما بكونه أوّل من أدّى دور العميل السري جيمس بوند.

- 24 نوفمبر: كامبوزيا برتوي (64 عاماً)، السينمائي الإيراني الذي كتب سيناريو الفيلم الإيراني الوحيد الفائز بجائزة «الدب الذهبي» في مهرجان البندقية.

- 7 ديسمبر: تشاك ييغر (97 عاماً)، طيّار أميركي شهير كان أول من يكسر حاجز الصوت سنة 1947.

- 12 ديسمبر: جون لو كاريه (89 عاماً)، ملك روايات التجسس البريطاني المعروف خصوصاً بروايته «ذي سباي هو كايم إن فروم ذي كولد».

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