بعد يسرا.. إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بكورونا

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا في الوسط الفني المصري، انضمت المخرجة إيناس الدغيدي، التي ثبتت إيجابية فحوصاتها.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، كما نقلت عنها مواقع مصرية، إصابة صديقتها إيناس الدغيدي، بالفيروس، مشيرة إلى أن المخرجة كانت تعاني من الأعراض منذ أيام لتتأكد بعد نتيجة المسحة التي أجرتها وجاءت إيجابية. وأضافت أن إيناس تتلقى علاجها في المنزل، وحالتها مطمئنة.

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها بخير بعد إصابة صديقتيها يسرا وإيناس الدغيدي، إذ أجرت الفحوصات اللازمة وتأكدت بنفسها من ذلك.

يشار إلى أن إيناس الدغيدي أخرجت العديد من الأفلام، ومن بينها: «استاكوزا»، و«لحم رخيص»، و«مذكرات مراهقة». كما قدمت برنامجاً حوارياً في رمضان الماضي، بعنوان: «شيخ الحارة والجريئة»، وحاورت فيه العديد من المشاهير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news