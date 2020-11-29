وفاة صاحب شخصية دارث فادير في أفلام «ستار وورز»

المصدر: لندن - د.ب.أ

توفي الممثل البريطاني ديفيد براوس، الذي يشتهر بأداء شخصية دارث فادير في سلسلة أفلام «حرب النجوم» عن عمر يناهز 85 عاماً، بحسب ما أعلنته إدارته اليوم.

وقالت شركة بوينجتون التي تدير أعمال براوس«بكل الأسف والحزن بالنسبة لنا وللملايين حول العالم نعلن وفاة عميلنا ديفيد براوس عند عمر يناهز 85 عاماً».

وأضافت الشركة أن الممثل البريطاني توفى بعد صراع قصير مع المرض.

وولد براوس في بريستول في انجلترا، وكان مهتماً برفع الأثقال في بداية حياته، وفاز ببطولات عدة.

وقبل سلسلة أفلام «ستار وورز» جسد براوس عدداً من الشخصيات المخيفة في عدد من أفلام الرعب.



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