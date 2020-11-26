نجوم ومشاهير عرب ينعون ماردونا: أسطورة لن تتكرر

المصدر: متابعة-حياة الحرزي

أثار خبر رحيل نجم الكرة الأرجنتيني، دييجو مارادونا، موجة من الحزن والأسف على فقدان أيقونة رياضية عالمية، ولم يقتصر هذا الحزن على الوسط الرياضي، بل امتد الى الوسط الفني والثقافي نظرا للأهمية والخصوصية التي يتسم فيها ماردونا، وعلى مدى الساعات الماضية اتشحت حسابات العديد من مشاهير الفن والغناء العرب بعبارات الأسى والتأثر الشديد بوفاة نجم أسطوري من طراز خاص" وأسطورة كروية لن تتكرر".

الفنانة نوال الزغبي، نعت عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات "تويتر"، وفاة النجم الأرجنتيني، دييجو مارادونا معبرة عن تخوفها من أحداث العام الجاري التي تلاحقت فيها الشدائد والأزمات، قائلة بنبرة استنكار واضحة "شو هالسنة المخيفة 2020 يللي مش عارفة تخلص!!! اليوم العالم خسر أهم لاعب كرة قدم أرجنتيني، مارادونا وأنا من عشاقه الله يرحمه، اسطورة كبيرة."

و نشر الفنان محمد هنيدي، عبر صفحته على "تويتر" صورة لمارادونا معلقا بالقول "واحد من اللي حببونا في الكورة .. وداعا مارادونا"

وعبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، حرص نجم الكوميديا المصرية الفنان هاني رمزي على نعي النجم الأرجنتيني الراحل عبر نشر صورة أرشيفية للراحل معلقا عليها بالقول " وداعاً أسطورة الكوره مارادونا".

النجم المصري محمد حماقي أعرب عن حزنه وأسفه على رحيل نجم الكرة الأرجنتيني، برواية مؤثرة نشرها على صفحته الرسمية على "فايسبوك"قائلا "أول مرة شُفته كانت في كاس العالم 82، كنت طفل صغير لسه ببتدي أهتم بالكورة، وفعلاً حبيت الكورة بسببه.. وفي كاس العالم 86 كانت عيلتي كلها بتشجع البرازيل، وأنا كنت الوحيد اللي بشجع الأرچنتين بسببه".

متابعا "وراهنتهم كلهم إن الأرچنتين هتاخد كاس العالم.. مش قادر أوصف قد إيه أنا زعلان على رحيله، حاسس إني فقدت صديق ليا .. وداعاً مارادونا."

المغنية اللبنانية يارا، الشهيرة بعشقها للرياضة وكرة القدم، غردت قائلة "رحِمَ الله الأسطورة مارادونا... سوف تبقى صورته خالدة في أذهان الجميع."

وكان لرحيل النجم الأسطوري دييجو مارادونا عميق الأثر عند المستشار السعودي تركي آل الشيخ، الذي ربطته بالراحل، علاقة صداقة طويلة ، حيث نشر عبر "تويتر" فيديو لمارادونا، وعلق عليه قائلا "وداعاً ياصديقي … أخر مره شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكة ! وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم … وداعاً يا من أثر في جيلي … وداعاً ديجو. كرة القدم بعدك لا طعم لها أنا اليوم حزين".

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