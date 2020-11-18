جورج كلوني وزع على أصدقائه 14 مليون دولار

المصدر: لوس انجلوس- د ب ا

أكد الممثل الأميركي جورج كلوني / 59 عاما/ أنه أعطى 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل منهم. وقال كلوني في حوار مع مجلة جي كيو إنه في ذلك الوقت لم يكن لديه أسرة لينفق عليها، ولذلك شعر بالسعادة لإعطاء أموال لاصدقائه. وأضاف" إن ما لدي هم هؤلاء الأصدقاء، الذين ساعدوني بوسيلة أو أخرى على مدار 35 عاما ". وأوضح" أعتقد أنه بدونهم لم أكن لأحظى بكل ما لدي، نحن مقربون للغاية، فكرت في إنني إذا ما صدمتني حافلة وتوفيت سوف يكونون جميعا في وصيتي".

وقال " لقد كنت أفكر إنني لن أتزوج ولن أنجب أطفالا، سوف أعمل ولدي أصدقاء جيدين، حياتي مكتملة وأنا بخير". وأوضح" ولكني لم أعرف كم كانت حياتي غير مكتملة حتى قابلت أمل، وكل شيئ تغير. وشعرت أنه كان هناك فراغ كبير في حياتي".

وأضاف" لم أكن من قبل في وضع أشعر فيه أن حياة شخص أخر أهم بالنسبة لي من حياتي، ولكن مع دخول شخصين أخرين صغيرين حياتي، تبدلت الأمور".



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