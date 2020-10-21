سر رفض شهيرة حضور نجلاء فتحي عزاء محمود ياسين

المصدر: متابعة موقع الاماارت اليوم

تصدرت الفنانة المصرية نجلاء فتحي، تصنيفات بحث "غوغل"، بعد منع الفنانة شهيرة مشاركتها عزاء الراحل محمود ياسين.

وقال موقع "تحيا مصر"، إن "العمليات البحثية عن الفنانة نجلاء فتحي ازدادت خلال الساعات الماضية، لمعرفة السبب وراء منعها من حضور عزاء الفنان محمود ياسين، حيث انتشرت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووذكرت وسائل اعلام مصرية أن "نجلاء فتحي اتصلت بعمر نجل محمود ياسين لكي تعزيه، وأبلغته رغبتها في زيارة الأسرة في المنزل لتعزيتهم، ولكن شهيرة نصحتها بعدم المجيء".

ويأتي رفض شهيرة لزيارة نجلاء فتحي حرصا منها على صحتها، وذلك لأن الأخيرة تعاني من نقص في المناعة، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا".

و بدت نجلاء فتحي متأثرة للغاية من وفاة محمود ياسين، خاصة وأنه كان من المقربين منها، وشاركها بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة.

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