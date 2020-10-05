وفاة مصمم الأزياء كينزو بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي مصمم الأزياء الياباني الفرنسي كينزو تاكادا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم المصمم.

وقال المتحدث إن تاكادا (81 عاما)، والذي حول اسمه الأول إلى علامة تجارية مشهورة عالميا، توفي "يوم أمس الأحد 4 أكتوبر في المستشفى الأمريكي في نويي سور سين" بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت دار أزياء كينزو على موقع تويتر "قصيدة لمؤسسنا": "اليوم، لا يزال تفاؤله وحماسه للحياة وكرمه من أعمدة دارنا.. سنفتقده كثيرا وسنظل نتذكره دائمًا".

ولم يكن المصمم معروفا فقط بماركات الأزياء الخاصة به، ولكن أيضا بمجموعته من العطور ومنتجات العناية بالبشرة. ولد كينزو في اليابان في 27 فبراير 1939، لكنه قضى كل حياته المهنية تقريبا في فرنسا.

وباع كينزو علامته التجارية في عام 1993 لشركة السلع الفاخرة الفرنسية "ال في ام اتش". وفي عام 1999تقاعد كينزو بالكامل من صناعة الأزياء. وبعد عشر سنوات، قام أيضا ببيع مجموعته الفنية الكبيرة بالمزاد.

وذهب كينزو، خريج كلية بونكا للأزياء ومقرها طوكيو، إلى فرنسا في منتصف ستينيات القرن الماضي عندما كان في سن الخامسة والعشرين ، ووصل بالقارب إلى مرسيليا وكان ينوي في الأصل البقاء لفترة قصيرة لكنه استقر هناك وأصبح أول مصمم ياباني يحقق نجاحا كبيرا في فرنسا.

وصمم أول مجموعة كبيرة له في عام 1970 وأسس ماركة "كينزو" في عام 1976. وفي عام 1983 تبعه خط أزياء للرجال وفي عام 1988 أطلق عطر كينزو الشهير.

وغردت عمدة باريس آن هيدالجو قائلة إن المدينة "تحزن على أحد أبنائها". وقالت إن كينزو منح مساحة للون والضوء في الموضة.

وقالت مصممة الأزياء اليابانية جونكو كوشينو إنها وتاكادا كانا صديقين مقربين منذ ستة عقود، منذ أن كانت في التاسعة عشرة من عمرها.

وقالت لوكالة أنباء كيودو: "كان صديقي المفضل وكان أيضا كأحد أفراد العائلة".

وقالت كوشينو عن صديقها، والذي كان أيضا من غرب اليابان "لقد كنا متنافسين، وبيننا منافسة ودية، منذ أن كنا صغارًا. كما شجعنا بعضنا البعض".

وكانت آخر مرة رأت فيها كوشينو تاكادا في شباط/فبراير الماضي، عندما زارته في باريس. ودعته لاحقا للاعتناء بنفسه وسط انتشار فيروس كورونا.

وقالت "عندما قلت له ألا يخرج، أجاب:" حسنًا. "لن أفعل".

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