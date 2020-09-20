نجوم عالميون في حفلة «أحب بيروت»: كل الحب إلى لبنان «الجريح»

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

نظم المغني البريطاني ميكا، المولود في لبنان، مساء أمس السبت، حفلة غنائية افتراضية غنّى فيها من توسكانا (إيطاليا) بمشاركة مشاهير أطلّوا من دول أخرى، أبرزهم كايلي مينوغ وسلمى حايك وفاني أردان، دعماً للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروّع في أغسطس الماضي.

وجمعت حملة تبرعات عبر الإنترنت نظمت في موازاتها أكثر من 187 ألف جنيه استرليني (نحو 241 ألف دولار)، فيما لم تُعلَن بعد إيرادات بيع التذاكر.

وأقيمت الحفلة تحت عنوان «آي لاف بيروت» (أحب بيروت) في «تياترو نيكوليني» واستمرت ساعة و40 دقيقة، وعّرضت عبر قناة ميكا الخاصة على «يوتيوب».

وأطلّ المغنّي مع عدد محدود من الموسيقين دون جمهور. وقال مخاطباً الجمهور الافتراضي: «المسرح قد يبدو فارغاً اليوم، ولكنه في الواقع مليء، وثمة آلاف (من المشاهدين) حول العالم. لقد ملأناه بفضلكم».

وأضاف المغنّي المولود في بيروت لأم لبنانية وأب أميركي: «عندما أردت أن أفعل شيئاً من أجل بيروت بمساعدة فريقي، أردت أن يكون شيئاً جميلاً ومليئاً بالحب لمدينة أحبها كثيراً ولبلد عاني الكثير من الألم، ولكني لم أشأ أن أكون وحيداً».

وطعّم ميكا حفلته بضيوف ظهروا تباعاً، كلّ من مكان وجوده في العالم.

فالنجمة الأسترالية البريطانية كايلي مينوغ قدّمت أغنية من لندن، والإيطالية لاورا باوزيني غنّت من موقع الكولوسيوم الأثري في روما، فيما غنّت الفرنسية لوان من أمام كاتدرائية القلب الأقدس في باريس. أما الأميركي الكندي روفوس واينرايت فظهر من لوس أنجلوس، يرافقه عازفان على آلتين شرقيتين من بيروت.

كذلك كانت مداخلات تضامن وإطلالات من مكسيكو للممثلة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك، ولمواطنتها دانا باولا، ومن باريس للممثلة الفرنسية فاني أردان. ومن بيروت الشاعرة والفنانة التشكيلية اللبنانية إيتيل عدنان. وشاركت أيضاً فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية، وفرقة «فانك أوف» الإيطالية.

وقالت فاني أردان في ختام قصيدة قرأتها «بيروت هي خيمتنا. بيروت هي نجمتنا».

أما كايلي مينوغ فأرسلت «كل الحب للجميع في بيروت» ولبنان «الجريح».

وقرأت سلمى حايك فقرات من كتابات جبران خليل جبران بالإنجليزية، فيما أكدت دانا باولا أنها شاركت في الحفلة «من أجل بيروت»، مذكّرة بوجود «الكثير (من اللبنانيين) يعيشون» في بلدها المكسيك.

وقالت لوان إنها شاءت أن تغني «لهذه المدينة الجميلة بيروت».

وغرّدت لاورا باوزيني عبر «تويتر» بعد مشاركتها في الحفلة «لقد كانت تجربة فريدة من نوعها لنا جميعاً الذين يؤمنون بقوة الموسيقى من خلال المشاريع الخيرية».

ويعود ريع تذاكر الحفلة بالكامل «للمساعدة الإنسانية للمتضررين» من انفجار بيروت، وسيوزع بواسطة الصليب الأحمر اللبناني ومنظمة «سايف ذي تشيلدرن» في لبنان.

وغرّد ميكا على حسابه عبر «تويتر» «لا يزال من المبكر القول، ولكن الإحصاءات وعدد المشاهدات تبدو رائعة كلياً. سنوافيكم بمزيد من المعلومات».

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