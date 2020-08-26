وفاة الممثل محمد حمزة.. ونجوم السعودية ينعونه: وداعاً فناننا القدير

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم ووكالات

توفي الممثل السعودي محمد حمزة، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 87 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

ونعى الوسط الثقافي في المملكة ونجوم من الوسط الفني، الممثل الراحل، مذكرين بمواهبه المتعددة التي أثمرت عدداً كبيراً من الأعمال العالقة في ذهن المشاهد العربي.

ولم يمثل محمد حمزة سوى في أعمال قليلة، لكنه كان يقوم بدور البطولة حينما يشارك في مسلسلات مثل «أهل البلد» في سنة 2013، ومسلسل «ليلة هروب» في 1989، كما شارك أيضاً في مسلسل «الزير سالم».

وفي عام 2006، تم تكريم محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون تقديراً لما أسداه للفن العربي.

ونعى عدد من الفنانين السعوديين، محمد حمزة، وكتب النجم ناصر القصبي: «الرحمة والمغفرة لفناننا القدير محمد حمزة.. قدم الفقيد العديد من الأعمال التلفزيونية التي تعتبر محطة في العمل الدرامي السعودي»، معرباً عن تعازيه لأولاد الراحل ولأهله ومحبيه.

بينما نشر الفنان فايز المالكي، صورة للراحل، وعلق عليها ناعياً: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. هذا مصير كل حي ونهاية كل شي.. اسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء أهلك».

من جهته، قال الفنان عبدالله السدحان: «ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الفنان محمد حمزة.. رحمه الله بواسع رحمته. ولا يسعني إلا أن أتقدم إلى أفراد أسرته بأحر التعازي والمواساة».

كما نعى الراحل الفنان عبدالمجيد عبدالله والفنان عبادي الجوهر، وعدد من الفنانين.

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