أحمد سعد يخطب علياء بسيوني رسمياً ليلة عيد ميلاده

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

احتفل الفنان أحمد سعد بخطوبته رسمياً من عارضة الأزياء علياء بسيوني.

وأعلن المطرب المصري عبر حسابه الرسمي على «انستغرام» الخبر ونشر صورة من الحفل تجمعه بعلياء بسيوني وهما يرتديان خاتمي الخطوبة، وعلق عليها: «النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي حد فهم قصدي ايه».

وتعرف سعد على علياء منذ أشهر، وظهرا معاً بمناسبات عد، وانتشرت صور في عيد ميلاد عارضة الأزياء أيضاً تجمعهما سوياً، وبعدها أعلن سعد عن ارتباطه بها، وأنه على وشك إعلان الخطوبة رسمياً، لكنه لم يحدد موعداً. وفاجأ سعد الجميع بصورة الخطوبة التي تواكب يوم ميلاده.

يذكر أن أحمد سعد تعرض مؤخراً للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب طرحه أغنية بعنوان 100 حساب مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ما أثار غضب النقابة، خاصة أن شاكوش ممنوع من الغناء بقرار منها. وتقدم سعد باعتذار رسمي لنقيب الموسيقيين، هاني شاكر، الذي قبل الاعتذار واكتفى بلفت نظر سعد فقط، خاصة أنه أكد أن الثنائي الغنائي تم منذ فترة، وقبل منع شاكوش من الغناء بقرار النقابة.

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