زوجة مؤسس «أمازون» السابقة تتبرع بـ 1.7 مليار دولار للخير

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أعلنت ماكينزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، الثلاثاء، أنها تبرعت بنحو 1.7 مليار دولار للعمل الخيري، منذ أن تعهّدت بالتبرع بجزء من ثروتها الضخمة العام الماضي.

كما أعلنت عن تغيير لقبها إلى «سكوت» بعد طلاقها من بيزوس.

وبعد الطلاق، أعلنت سكوت عن احتفاظها بـ25% من أسهم الزوجين في شركة أمازون العملاقة، وتقدر ثروتها بمليارات عدة من الدولارات.

وكتبت سكوت في تدوينة: «لا يساورني شك في أن الثروة الشخصية لأي شخص هي نتاج جهد جماعي وهياكل اجتماعية تقدم فرصاً لبعض الأشخاص وعقبات أمام عدد لا يحصى من الأشخاص».

وأشارت إلى 116 منظمة قدمت تبرعات لها، بسبب عملها في قضايا، من بينها المساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والصحة العامة وتغير المناخ.

وكانت سكوت قد تعهدت في مايو من العام الماضي بالتنازل عن نصف ثروتها ضمن جهود العمل الخيري.



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