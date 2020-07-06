جان كلود فاندام ينعى رجاء الجداوي: لا أصدق أنها رحلت

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نعى نجم هوليوود، البلجيكي جان كلود فاندام، الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، معربا عن حزنه لوفاتها متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا.

وكتب فاندام، المشهور بأفلام الحركة، عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام": "أنا مصدوم.. إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي. التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة. لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت.. ولكن، ستعيش دائما في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. ليبارك الله روحها".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي أول من أمس، في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي ترقد فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما.

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