«بوليوود» تودع أحد أبرز الملحنين عن 42 عاماً بعد إصابته بـ«كوفيد-19»

المصدر: بومباي - أ.ف.ب

توفي واجد خان، أحد أبرز ملحني أغاني عالم بوليوود عن 42 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمس الاثنين.

ورحل واجد خان الذي كان يعاني من مشكلة في الكليتين، في بومباي، أول من أمس، بعد إصابته بسكتة قلبية، كما قال شقيقه لوكالة «برس ترست أوف إنديا» مضيفاً أنه كان مصاباً بوباء كوفيد-19.

وتسببت أول وفاة في بوليوود مرتبطة بالوباء بصدمة كبرى في هذه الصناعة التي مازالت متأثرة برحيل عرفان خان وريشي كابور في أبريل الماضي.

ونعى عدد كبير من المشاهير الهنود الراحل، ومن بينهم الممثل والمنتج سلمان خان الذي غرّد على «تويتر»، «سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائماً كشخص وموهبة».

وقال أسطورة بوليوود أميتاب باتشان إنه «صدم لرحيل واجد خان» وأشاد بـ «موهبته المشرقة».

وغرّدت بريانكا شوبرا جوناس قائلة «الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائماً هو ضحكة واجد... رحلت مبكراً».

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