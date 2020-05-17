زوجة عادل إمام تتصدر" تريند": حبي الأول والأخير

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تصدرت هالة الشلقانى زوجة عادل إمام محركات البحث "غوغل" بسبب تصريحات نادرة عن علاقتها بزجها بالتزامن مع ذكرى عيد ميلاد "الزعيم" الثمانين.

وخلال لقاء تلفزيوني نادر، مع الإعلامي مفيد فوزي، روت هالة الشلقاني قصة تعارفها وارتباطها بالزعيم، كاشفة أن القصة بدأت حينما كان عادل إمام يتردد على منزل صديقه سمير خفاجة، رآها للمرة الأولى من شباك منزل صديقه وهو بصحبة رفاقه، وبدأوا في معاكستها إلا أن عادل التزم الصمت، "كلهم بدأوا يعاكسوني ويقولوا كلام إلا هو، وده لفت نظري جدا".

هذا اليوم كان الأول في مشورا عمر طويل، وتحدث عادل إمام عن هذه العلاقة قائلا"لما عرفتها قلتلها مش هنتجوز، إحنا هنبقى أصدقاء بس"، وترد هالة، "لا أنا أصريت اننا نتجوز، هو كان شاب وخايف من المسؤوليات، ولكن أنا اقنعته"، وعقب عام واحد من التعارف تزوجا.

ويكمل الزعيم قصة زواجه: "قلتلها مش هنخلف في أحلام وطموحات عايز أحققها، خلفت وجبت رامي، قلتلها خلاص كويس ولد واحد كفاية، عشان نقدر نعيش حياتنا كويس، خلفت سارة، وبعدين ولد وبنت حلو أوي، خلاص، مفيش رحت جبت محمد".

قال الزعيم عن زوجته هالة، إنها "الحب الأول والأخير في حياته، وإنه لم يكن يتخيل يوما أنه لن يتزوج بها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news