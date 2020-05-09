غادة عبدالرازق تتهم ناقداً فنياً شهيراً بالرشوة.. والأخير يرد: كاذبة

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

اتهمت النجمة غادة عبدالرازق الناقد الفني طارق الشناوي بأنه يتلقى أموالاً من أجل الكتابة بشكل جيد عن أعمال فنية.

في المقابل، أكد الشناوي أنه تقدم بشكوى إلى نقابة الصحافيين التي ينتمي إليها، وبشكوى ثانية إلى نقابة المهن التمثيلية التي تتبعها غادة عبدالرازق، خاصة أن القانون يلزمه بالتقدم بشكوى إلى نقابتها.

وقال إن نقيب الصحافيين وعده بأن يكون هناك قرار حاسم في هذا الأمر.

واعتبر أن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر، مضيفاً «غادة كاذبه لأنه لو صحيح لماذا سكتت طيلة هذه السنوات عن الأمر إن كانت صادقة».

وذكر أنه يرفض أن ينحدر إلى هذا المستوى من الأقوال الصادرة عن الفنانة المصرية، خاصة أن الأمر دخل في إطار التشويه، لذلك لابد من رد قضائي عليه".

يشار إلى أن غادة أعلنت مؤخراً زواجها من مدير تصوير مسلسلها الجديد هيثم زنيتا، وبعدها مباشرة أقحمت نفسها في أزمة مع الشناوي والتي تصاعدت بسرعة البرق

وكان الشناوي قد ظهر مؤخراً في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ليتحدث عما يدور في رمضان بالساحة الفنية وتقييمه للأعمال التي تُعرض حالياً. وحينما تحدث عن غادة عبدالرازق التي يعرض لها مسلسل «سلطانة المعز» قال إنها ممثلة صاحبة أداء مميز وتمتلك الموهبة، لكن اختياراتها في السنوات الأخيرة خاطئة وأثرت على مسيرتها، ما دفع غادة عبدالرازق إلى الرد بطريقتها الخاصة. إذ لجأت إلى حسابها عبر «إنستغرام» من خلال خاصية القصص المصورة، ونشرت صورة من لقاء الشناوي مع لميس الحديدي، لتؤكد أنه على المصريين أن يعرفوا أن الشناوي يتلقى أموالاً من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال.

ولم تقف عند هذا الحد، بل أكدت أن لها تجربة سابقة معه في مسلسل «حكاية حياة» الذي عرض قبل سنوات، بعدما دفعت أموالاً له من أجل الكتابة عن العمل بشكل جيد.

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