أكدت أنها غير آسفة ؟..إعلامية سعودية تبلغ عن صديقاتها خالفن إجراءات العزل

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثارت الإعلامية السعودية مها منصور موجة سجالا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد

كشفها أنها قامت بالإبلاغ عن مجموعة من صديقاتها لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كورونا"، بعد جلوسهن في تجمع واحد لكسر الملل.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر":"بكل الحب أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل".

وأكدت مها أن هذا واجب الجميع للمحافظة على وطننا الغالي وسلامتنا وسلامة أحبائنا، قائلة في نفس التغريدة: "أنت كذلك من واجبك التبليغ لو كان أخوك، لستُ آسفة".

وأشارت إلى أن إقدامها على تلك الخطوة جاء لمنع هذا التجمع لما فيه من الإخلال بالنظام والإجراءات الاحترازية لمحاربة "كورونا".

ولاقى اعتراف مها منصور الذي وصف بالجريء والشجاع تفاعلا واسعا من المغردين حيث علقوا معبرين عن استغرابهم واحترامهم لموقفها مؤكدين على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، مع اتخاذ مواقف حاسمة مع المستهترين والمخالفين.

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