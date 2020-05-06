أحمد الشقيري يعود لجماهيره الجمعة المقبل بعد غياب 5 سنوات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حسم الإعلامي أحمد الشقيري مسألة ظهوره من خلال العمل الجديد "إحسان من المستقبل" في شهر رمضان المبارك، وهو الذي سيشهد عودته إلى الشاشة بعد غياب استمر 5 سنوات عبر شاشة إم بي سي MBC.

وقالت صفحة البرنامج على فيسبوك أنه تقرر أن يذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت المقبلين، قبل الإفطار في السادسة مساءً بتوقيت الإمارات عبر شاشة MBC1، وعند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة "MBC مصر".

وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، قبل حوالي أسبوعين، نبأ عودة الإعلامي السعودي أحمد الشقيري إلى الشاشة طوال الشهر الفضيل، بعد غيابه الطويل، لكن توقعاتهم خابت بعد مرور نحو أسبوع على شهر رمضان.

وبالفعل نشر البعض قبل رمضان، مواعيد محددة لعرض برنامج الشقيري الجديد والذي يحمل عنوان "إحسان من المستقبل" على قنوات "إم.بي.سي" بشكل خاص، ما جعل كثيرين يبحثون عن البرنامج بين القنوات والإنترنت، خصوصاً بعد ترويج حسابات عدة للبرنامج قائلة: "من الأخبار الجيدة في شهر رمضان أننا سنشهد عودة أحمد الشقيري في برنامج إحسان من المستقبل على قناة MBC 1".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news