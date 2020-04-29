"إم بي سي" مستمرون مع «رامز مجنون رسمي».. قرار المنع داخل مصر فقط

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ردت مجموعة "إم بي سي" على قرار نقيب الإعلاميين المصريين منع ظهور الفنان رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، معتبرة أن القرار هو شأن داخلي في مصر، وأكدت " أم بي سي" في بيان رسمي "إن القرار خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر، ولا ينطبق على قنوات "إم بي سي"، التي تبث من الإمارات وفقاً للقوانين المُتبعة".

وأكد المصدر أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالمياً ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج «رامز»، واكد المصدر للمرة الثانية بأن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

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