وفاة الممثل الهندي عرفان خان

المصدر: مومباي - وكالات

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث أن النجم الهندي الشهير عرفان خان، توفي اليوم عن 53 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ويعد خان (من مواليد 1967) من أبرز نجوم بوليوود، وكان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود، وحظي بشهرة عالمية، ونال جوائز عدة.

واشتهر بأدواره في أفلام كثيرة من بينها: «المخبر الخاص»، و«المحارب»، وفيلم «بيكو» مع أميتاب باتشان وديبيكا بادكون وهندي ميديوم، بالإضافة إلى «حياة باي» و«المليونير المتشرد».

وأدخل خان العناية المركزة في أحد مستشفيات مومباي، أمس الثلاثاء، لإصابته بمضاعفات بسبب سرطان في القولون.

وكان خان قد أصيب بسرطان في القولون، وتلقى العلاج في لندن وعاد لمومباي.

ولدى عرفان طفلان من زوجته سوتابا. وأصدرت أسرته بياناً قالت فيه إن خان أمضى ساعاته الأخيرة وهو «محاط بأفراد أسرته».

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