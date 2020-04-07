ليلى علوي تنعى زوجاً انفصلت عنه في هدوء.. ونجوم يودعون منصور الجمال بتأثر

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

حالة من الحزن خلّفتها وفاة رجل الأعمال الدكتور منصور الجمال، مساء الإثنين، في الوسط الفني ومجتمع رجال الأعمال في مصر.

وحرص عدد كبير من المشاهير، على نعي رجل الأعمال الشهير، معربين عن صدمتهم برحيله المفاجئ، إثر مضاعفات صحية ألمت به بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبدعوات بالرحمة، وصفحة بيضاء على حسابها الرسمي على «إنستغرام»، كانت النجمة ليلى علوي أول من نعوا، زوجها السابق والوحيد الدكتور منصور الجمال، معربة عن حزنها وتعزيتها لأسرة الراحل. وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان».

وتزوج الجمال من ليلى في عام 2007 وانفصلا بهدوء ودون تفاصيل، كما قيل وقتها في عام 2015.

وتعرّض منصور الجمال مؤخراً لأزمة صحية ونقل للمستشفى، وقيل إنه أصيب بفيروس كورونا، وعزل بأحد المستشفيات الخاصة، ثم تدهورت حالته وتم الاستعانة بجهاز تنفس صناعي حتى فارق الحياة.

وبينما قالت أسرته إن الوفاة سببها التهاب رئوي حاد نتج عن نزلة شعبية أصابته بأنفلونزا حادة، أكدت مصادر أخرى أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا. وخرج صديق منصور الجمّال الكاتب الصحافي محمد صلاح، ليعلن بأسف وفاة رجل الأ‘مال متأثراً بالفيروس. وكتب صلاح على حسابه مساء الإثنين: «آسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثراً بإصابته بفيروس كورونا».

كما نعى منصور الجمال عدد من نجوم الفن والإعلام ورجال الاعمال والمشاهير المصريين بكلمات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. وقالت النجمة يسرا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله.. هتوحشني يا صديقي العزيز هفضل فكراك بقلبك الطيب وسيرتك الحلوة، هنفتقدك جميعاً يا أجدع صديق وأخ.. ربنا يصبرنا على فراقك.. عزائي لعائلة الجمال وجميع أفراد أسرته. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقالت الفنانة فيفي عبده «رجل الأعمال منصور الجمال في ذمة الله.. الرجاء الدعاء له».

ونعت الراحل أيضاً المطربة لطيفة بكلمات مؤثرة على صفحاتها الرسمية، ناشرة صورة تجمعه بها. وقالت: «الله يرحمك يا منصور.. الله يرحم روحك الجميلة كنت أخ وصديق عزيز ربنا يصبر أهلك وأحبابك. إنا لله وإنا اليه راجعون». بالإضافة إلى الفنانة دينا، وعدد آخر من الفنانين والمشاهير ورجال الأعمال.

يشار إلى أن الراحل منصور الجمال استهل مسيرته العملية في السلك الدبلوماسي المصري بعد تخرّجه في كلية الحقوق وهو ابن 20 عاماً، وعمل في جامعة الدول العربية، ووصل إلى رئيس بعثة وهو في الـ28، وانتقل إلى عالم «البيزنس» في مجالات الاستثمارات بمصر، وامتلك مشروعات في أوروبا وأميركا، وكان رئيساً لمجلس إدارة إحدى الشركات العقارية الكبرى، وعاش لسنوات طويلة خارج مصر، وتقلد العديد من المناصب الاستشارية. وحصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس، وكانت حول الاحتمالات الاقتصادية وأثرها على السياسة.