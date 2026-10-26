شرطي يعيش 4 سنوات بهوية رجل ميت.. هكذا انكشفت الحيلة

كشفت قضية غريبة في ولاية فلوريدا الأميركية عن اتهام ضابط شرطة بالاستيلاء على منزل رجل متقاعد توفي عام 2022، وانتحال هويته لسنوات، مستعيناً ببياناته الشخصية لاستخراج تصاريح لترميم العقار، الذي ارتفعت قيمته إلى أكثر من 500 ألف دولار، قبل أن تتوقف أعمال التجديد بعد اكتشاف الأمر.

وبحسب تقارير إعلامية أميركية، بينها قناة «دبليو بي إل جي» وصحيفة «ساوث فلوريدا صن سنتينل»، بدأت القصة في يوليو 2022، عندما استجاب ضابط الشرطة برايان سغوروس، البالغ آنذاك 35 عاماً، لبلاغ يطلب الاطمئنان على دينيس ويست، المتقاعد البالغ 71 عاماً، بعدما أبلغ أحد الجيران عن عدم رؤيته منذ أسبوع. وعثر سغوروس، برفقة ضابط آخر، على ويست متوفياً عند المدخل الأمامي لمنزله في جنوب فلوريدا، فيما خلص المسؤولون إلى أن الوفاة كانت طبيعية.

وعقب العثور على الجثمان، زعم سغوروس أنه كان صديقاً للمتوفى، وعرض التكفل بترتيبات جنازته إذا لم يظهر أحد من أفراد عائلته. لكن التحقيقات اللاحقة كشفت، وفقاً للاتهامات، أنه استولى على المنزل بعد وفاة صاحبه وانتقل للإقامة فيه، وبدأ أعمال تجديد واسعة، مع الاستمرار في دفع الضرائب وفواتير الخدمات المرتبطة بالعقار.

وقالت ليثيل هاي، إحدى جارات ويست، إنها استغربت السرعة التي بدا بها أن الضابط قد استحوذ على المنزل، فيما تشير المعلومات الواردة في القضية إلى أن سغوروس استخدم بيانات المتوفى للحصول على تصاريح لاستبدال الأبواب والنوافذ، في أعمال قُدرت تكلفتها بنحو 8 آلاف دولار.

وتشير التحقيقات إلى أن الضابط يُشتبه في تزوير وثائق باستخدام رخصة قيادة ويست وتوقيعه، لإظهار أن المتقاعد لا يزال على قيد الحياة وأنه صاحب العقار. كما استعان بشركة مقاولات لتنفيذ جانب من أعمال الترميم، فيما كانت الشركة تعتقد أن صاحب المنزل، ويست، هو من طلب تنفيذ الأعمال.

واستمرت أعمال التجديد لسنوات، إلى أن تواصلت شركة استثمار عقاري مع ورثة ويست وأبلغتهم بما يجري في العقار، الأمر الذي أدى إلى انكشاف القضية وتوقف المشروع.

ووفقاً لصحيفة «ساوث فلوريدا صن سنتينل»، أفاد مكتب مأمور مقاطعة بروارد بأن سغوروس ادعى أمام مكتب الطب الشرعي في المقاطعة أنه صديق للمتوفى، رغم عدم وجود ما يشير إلى وجود علاقة سابقة بينهما، كما زعم أن ويست ليس لديه أقارب على قيد الحياة، وهو ما تبين أنه غير صحيح.

وكشفت السجلات، بحسب التقارير، أن سغوروس استخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بعمله للوصول إلى بيانات ويست لدى إدارة المركبات وإدارة الضمان الاجتماعي، كما أظهرت أنه بحث عن اسم المتوفى في مناسبات متعددة.

وفي يوليو 2026، أُوقف سغوروس عن العمل، ويواجه خمس تهم جنائية، وفقاً لمكتب مأمور مقاطعة بروارد، تشمل سوء السلوك الوظيفي، والاستخدام غير القانوني لبيانات الهوية الشخصية لشخص متوفى، والاستخدام غير القانوني لبيانات الهوية الشخصية، وارتكاب جريمة تتعلق باستخدام جهاز كمبيوتر، والاستخدام غير القانوني لجهاز اتصال ثنائي الاتجاه.

ولا تزال الاتهامات في إطار الإجراءات القانونية، ولم يرد في المعلومات المتاحة ما يفيد صدور حكم نهائي في القضية.