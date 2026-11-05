منصور بن زايد يستقبل القائم بالأعمال بالإنابة لدى البعثة الأميركية في الدولة

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في دبي، القائم بالأعمال بالإنابة لدى البعثة الأميركية في الدولة الدكتورة شانون دولان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.