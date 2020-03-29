فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتروي قصتها

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة السورية هناء نصور في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابتها بفيروس كورونا الذي أصيبت به خلال زيارتها الأخيرة إلى البرازيل، مشيرة إلا انها ترددت في الإعلان عن هذا الأمر لكنها قررت كشف اصابتها لأنها تعتبر الامر "واجب مقدس تجاه الآخرين".



وأوضحت أنها كانت في البرازيل بدعوة من صديقة برازيلية التي علمت بعد عشرة أيام إصابتها بكورونا وأنه على مخالطيها إجراء الفحوصات اللازمة، وكانت نتائج الاختبارات إيجابية.

وكتبت هناء على صفحتها:" الأصدقاء يشجعونني، لكن النوم هجرني، وعشت لأيام في هذيان وتعرق وقلة نوم، لكنني أحاول ان أكون قوية، أقوم بالتمارين الرياضية كي يتدفق الدم إلى عروقي، وادافع عن جسدي بكل الطرق، أشرب المتة مع الزنجبيل والعسل، وعصير البرتقال، وأتغرغر كل 10 دقائق بماء مغلي مع الخل والملح وأوراق الليمون، قد تكون هذه الإجراءات غير دقيقة لكنني ارفض الاستسلام".

وأضافت:" أنا الآن في اليوم الخامس من ظهور الآلام لكن الحرارة 38 وأتسلح بالقوة الايمان والالتزام التام بالحجر إلى أن اتجاوز هذه المحنة.

يذكر أن الممثلة هناء نصور خريجة المعهد العالي للفنون المسحية شاركت في العديد من الاعمال الدرامية منها " حمام القيشاني"، " يوميات جميل وهناء"، سوف الورق" وغيرها.