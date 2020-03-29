وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين

رحل فجر اليوم الأحد الفنان الكويتي القدير سليمان الياسين، إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

ويعد الراحل الذي غاب عن 71 عاماً أحد رواد الحركة الفنية والمسرحية في الكويت، ومن أعمدة الحركة الفنية والمسرحية.

ونعت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، الراحل قائلة: «رحل الفنان الغالى سليمان الياسين إلى بارئه، لا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون». وأضافت على حسابها على «تويتر»: «تاريخ كويتي حافل ومسيرة مشرفة.. يخلف عليك بالجنة ونعيمها يابوسارة».

كما نعى الراحل، العديد من المبدعين، ومن بينهم الروائي سعود السنعوسي الذي ودع الياسين بالدعوات: «ألف رحمة ونور يا بوسارة». وكتب الفنان عبدالله بوشهري: «إنا لله وإنا اليه راجعون الفنان القدير #سليمان_الياسين الله يرحمه ( بوساره)».

متابعة - الإمارات اليوم