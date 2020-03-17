إصابة أحد نجوم مسلسل صراع العروش بفيروس كورونا.. وهذه رسالته لمعجبيه

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

انضم نجم مسلسل صراع العروش كريستوفر هيفجو إلى قائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ونشر هيفجو البالغ من العمر 41 عاما صورة على موقع انستغرام مع زوجته من منزلهما في النرويج مع رسالة لمعجبيه قال فيها: "اعتذر لزف هذا الخبر إليكم، ولكن تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا، وألتزم بالحجر الصحي والعزل مع عائلتي في منزلنا بالكامل بغض النظر عن الوقت الذي يتطلبه ذلك".

وتابع: "إصابتي متوسطة مع وجود بعض أعراض الزكام وهذا لا يقارن بالإصابات الحادة، واتمنى من الجميع الانتباه وغسل اليدين جيدا مع ترك مسافة متر ونصف عند التواصل مع الآخرين، قم بكل ما تستطيع للحد من انتشار المرض ويمكننا احتواء الأزمة ومواجهة المرض إذا اتحدنا مع بعضنا".

وبذلك ينضم كريستوفر هيفجو إل كل من الممثل توم هانكس وزوجته، والممثل إدريس إلبا، كما أغلق مسلسل "The Witcher" موقع التصوير للقيام بعمليات التنظيف العميق.