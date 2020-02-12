الاعلامية فجر السعيد في صورة صادمة: صلعي مرحلة من مراحل حياتي

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تفاصيل صادمة عن رحلة علاجها التي استمرت 5 أشهر في فرنسا والكويت. ونشرت السعيد عبر حسابها على"إنستغرام" صورة تظهر الصلع الواضح الذي أصاب مؤخرة رأسها بعد تساقط معظم شعرها، مؤكدة انها رفضت تغطية الفراغات الواضحة بخصلات شعر مستعارة " لان هذه الفراغات مرحلة من مراحل حياتي لابد أن أعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله …الحمد لله".

وأرفقت السعيد الصورة بتعليق قالت فيه" قبل لا أسوي العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العملية تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا أنه نتيجة عكسية للدواء… والآن الحمد لله بدا ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات"

وفي تصريح لصحيفة القبس الكويتية، كشف الجراح الفرنسي ألكسندر رولت المشرف على حالة السعيد في وقت سابق، أن مريضته عانت من مرض حيّر الأطباء بسبب عملية تكميم معدة غير ناجحة.

وتابع أنه بعد خضوع المريضة للفحص والتحاليل والإشاعات التي طلبها، تبين له حقيقة التشخيص، وهي أن فجر السعيد تحمل جرثومة خطيرة للغاية، وفقا لتعبيره. وأشار إلى أنه تحمل مسؤولية إجراء ما أسماه عملية الإنقاذ، لافتا إلى أن حالتها كانت آخذة في التدهور بشكل سريع، معتبرا أن قراره بإجراء تلك العملية كان ملهما وتسبب في إنقاذ الإعلامية الكويتية من الموت.