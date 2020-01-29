لطيفة تطلق أغنيتها بفيديو رجل في" المرحاض" والجمهور يدعوها إلى الاعتزال

المصدر: حياة الحرزي-دبي

بعد موجة اللغط التي خلفتها إعلانات الفنانة التونسية لطيفة عن قرب إصدار أغنيتها الجديدة "في الأحلام" من ألبومها القادم "أقوى وحدة"، هاهي تواجه منذ إعلانها إطلاقها أول من أمس على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات" يوتيوب"، عاصفة جديدة من النقد والتهكم اللذين وصلا إلى حدود التجريح والإهانة، وذلك، بعد مشاركتها الجمهور مقطعا صغيرا من الأغنية التي جاء فيها: "بتبص لدي ولدي وتشات قبل ما تنام.... وكمان تليفونك ليه واخدوا معك في الحمام"! ، في الوقت الذي أظهر الكليب المصور بعض لقطات لبطل الفيديو ماسكا جهاز هاتفه الخلوي وهو بصدد قضاء حاجته في المرحاض، مما أصار حفيظة جمهور الفنانة وسخطهم، فانهالوا عليها بالتجريح والهجوم معتبرين محتوى الكليب وكلماته تعد سافر لحدود اللياقة وخدش واضح للحياء العام وخاصة حرمة المجتمع العربي المحافظ.

أما الشق الثاني من التعليقات فقد انحازت إلى السخرية من الفنانة بتعاليق مثل "مهزلة فنية" و"خلصت الأماكن ت نصور بالحمام".، و" اووووووو طول الأغنية...سميها ف الحمام أحسن" . وآثر آخرون معاتبتها على المستوى الفني للأغنية معلقين" بس ادخل للحمام بسمعها لان هيدا مستواها وبعطيكي رأيي..."و "في الحمام؟؟ معقول (لطيفة) بعد نزار القباني وعبد الوهاب محمد وكاظم الساهر والرحباني تنزل للمستوى ده؟ " داعين إياها إلى الاعتزال بتعليقات مثل " افلااااس فني أتمنى تعتزلي".

في المقابل، تناقل عدد من جمهورها على " تويتر" رابط الأغنية مستائين ومتهكمين على المستوى الذي وصلت له الأغنية العربية ، أما لطيفة التونسية ، فقد التجأت إلى الصمت وعدم التعليق على الموضوع، مراهنة في ذلك على رأي رفاق الدرب من الفنانين الذين أبدوا إعجابهم بجديدها بكلمات محفزة أعادت لطيفة مشاركتها على صفحتها الخاصة على الموقع وأبرزهم الفنانة أحلام التي علقت قائلة" مبروك لولو كل شيء تسوينه جميل."