أفيخاي أدرعي يهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها!.. والفنانة تتجاهله

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

أثارت تهنئة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الفنانة المصرية مي عز الدين بمناسبة عيد ميلادها الـ40 ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أدرعي عبر حسابه على «تويتر» صورة تجمع شخصياتعدة جسدتها مي عز الدين في أعمالها، وعلق عليها مهنئاً: «يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة المصرية الموهوبة مي عز الدين، وقد اختلفت الأدوار التي مثلتها في أفلامها المتعددة، بهذه المناسبة أود تهنئتها بطريقة مميزة، كل عام وأنتِ بخير».

من جانبها، تجاهلت الفنانة مي عز الدين التهنئة تماماً، ولم تعلق سلباً او إيجاباً عليها.

من ناحيتهم، نشر رواد لمواقع التواصل تعليقات بالجملة ساخرة على تلك التهنئة، معربين عن استغرابهم من المتحدث الذي يقحم نفسه في العديد من المناسبات.

يذكر أن أدرعي خصّ مي عز الدين وحدها بالتهنئة دون غيرها من الفنانات التي تصادفت في الأيام السابقة أعياد ميلادهن مثل إلهام شاهين وليلى علوي وياسمين عبدالعزيز رغم أن بعضهن تفوق شهرتهن مي عز الدين.

يشار إلى أن النعي الذي كتبه أدرعي مؤخراً بعد وفاة الفنانة الراحلة ماجدة لقي هو الآخر استهجاناً كبيراً وسخرية من قبل رواد «تويتر».