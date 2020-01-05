سمية الخشاب تنجو من السجن بمليون جنيه

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد أشهر من الجدل ومحاولات الصلح بين الفنانين أحمد سعد وسمية الخشاب، تمت المصالحة بينهما، بخصوص قضية شيك من دون رصيد، والذي قدمه سعد ضد سمية، وحصل بسببه على حكم بحبسها ثلاث سنوات.

وتقدمت الفنانة من خلال محاميها بمعارضة وقبلتها محكمة جنح الدقي، وتم انقضاء الدعوى ضدها بالتصالح.

وكانت المحكمة نفسها قد قضت منذ نحو شهرين بحبس سمية الخشاب غيابياً لمدة ثلاث سنوات، في اتهامها بجنحة تحرير شيك من دون رصيد، في الدعوى التي أقامها مطلقها أحمد سعد، وشمل الحكم إلزام الفنانة بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.

وأكدت مصادر قانونية لـ«الإمارات اليوم» أن الفنانة وكلت محاميها بتسليم محامي أحمد سعد ووكيله شيكاً مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه (هو قيمة مبلغ الشيك السابق الذي حصل بسببه على الحكم)، وقد تم التصالح بعد انتهاء السبب ودفع المبلغ، وبهذا أغلقت القضية.

ونفت سمية ما تردد عن وقوع صلح بينها وبين طليقها في الحياة الخاصة. وقالت إن ما حصل يغلق ملف القضية والخلافات القانونية، لكنه ليس مصالحة بينهما بالمعنى الحرفي بعد كل المشكلات التي حدثت.

وبعيداً عن المحاكم، صوّرت سمية الخشاب منذ أيام أغنية جديدة بعنوان «عربية أنا»، بالعاصمة السورية دمشق. والأغنية من ألحان سمية التي تحضّر أيضاً مع الفنان أحمد آدم لمسرحية «يا تصيب يا تخيب» والتي ستعرض بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وستغني أغنيتين استعراضيتين مع آدم خلال العمل.

ويشارك بالمسرحية الفنانون سامح حسين وحجاج عبدالعظيم ومروة عبدالمنعم، وهي من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.