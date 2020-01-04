نادية لطفي في عيدها الـ83: «أدعو على الأندال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بروح شابة، أطلت الفنانة نادية لطفي في يوم عيد ميلادها الـ83، الذي يصادف الثالث من يناير، لتحوّل بطلة «أبي فوق الشجرة»، و«الخطايا» و«النظارة السوداء»، مواقع التواصل إلى شاشة كبيرة تضيئها صور جميلة السينما المصرية، ومشاهد نجمة من الزمن الجميل.

وتسابق روّاد لمواقع التواصل على تقديم التهاني، والدعوات بطول العمر للفنانة القديرة التي احتفلت بعيد ميلادها في أحد أجنحة مستشفى المعادي العسكري بمصر، إثر تعافيها من جراحة أجرتها مؤخراً.

وحرصت النجمة إلهام شاهين - التي يصادف عيد ميلادها اليوم نفسه - على الاحتفال مع نادية لطفى في المستشفى، في أجواء من السعادة والتفاؤل التي بدت على وجه الفنانتين.

وقالت إلهام، إن لي الشرف أن أكون مولودة في نفس اليوم الذي ولدت فيه أجمل جميلات السينما المصرية، مؤكدة أنها لم تتعلم منها فقط الفن، ولكن «شهامتها وجدعنتها التي تتعلم منها».

فيما شبّهت نادية لطفي إلهام شاهين في بداياتها بسيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة، داعية إياها إلى أن تفكر قليلاً وألا تتعصب، مؤكدة أن إلهام فنانة قلبها واسع، ولديها عطاء فائض.

كما أطلّت نادية لطفي خلال هذه المناسبة، بمداخلة على برنامج مساء «دي إم سي» مع الإعلامي رامي رضوان، ساردة بعض ذكرياتها، ومتطرقة إلى احتفالها مع إلهام شاهين بعيد ميلادها. ولفتت إلى أنها مرتبطة بعلاقات أسرية مع عدد كبير من أبناء الوسط الفني، من كل الأجيال.

واختتمت الفنانة الكبيرة مداخلتها بالدعاء «على الناس الأندال الذين تخطوا القانون والآداب العامة والشرف.. الجماعة اللي عاملين زي الأخطبوط، وعايزين يلفوا علينا».

وفسر الإعلامي رامي رضوان بأن الفنانة تقصد بدعائها كل من يقصد الضرر بمصر.

