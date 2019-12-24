محمود العسيلي يثير أزمة في الأردن.. لن أغني قبل دفع مستحقاتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أثار الفنان محمود العسيلي أزمة وردود فعل غاضبة واسعة النطاق في الاردن بعدما رفض الصعود الى خشبة المسرح حيث كان مقررا ان يحيي حفله الفني امام الجمهور الاردني، واضطر الجمهور الغاضب ان ينتظر العسيلي لأكثر من ثلاث ساعات قبل ان يصعد إلى الخشبة عند الواحدة ليلا.

ويبدو ان العسيلي رفض الغناء قبل حصوله على كافة مستحقاته المادية عن الحفل وقال العسيلي بحسب صفحته على تويتر ان الشركة المنظمة للحفل لم تدفع له مستحقاته المادية. وحالة الغضب بين الجمهور الذي بدأ يطالب بحقه في استرداد قيمة التذاكر دفع الجهة المنطمة للحفل الى حل المشكلة القائمة.

وأكد مدير الحفل، فراس ياغي، عبر برنامج "انسايدر بالعربي"، ما تداوله البعض عن سبب تأخر "العسيلي"، وهو عدم تسلم مستحقاته المالية، مشيرا إلى أن الأمر تم تدراكه، وحصل العسيلي على جميع مستحقاته المالية، وصعد للمسرح في تمام الواحدة.