وفاة الفنان المصري حسن عفيفي.. أيقونة فرقة رضا

المصدر: القاهرة - رويترز

رحل حسن عفيفي الفنان ومصمم الاستعراضات المصري وعضو فرقة رضا سابقاً، اليوم.

وكتب الممثل والمخرج محمد صبحي على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» «فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية، الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي».

وأضاف «كنت إنساناً طيباً معاوناً لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب.. ومعاوناً في معظم أعمالي الفنية.. رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف».

تخرج عفيفي في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفني راقصاً في فرقة رضا وشارك معها في عدد من الأفلام قبل أن يتفرغ لتصميم الرقصات وتدريب الفنانين.

وصمم رقصات واستعراضات لعشرات المسرحيات والأفلام وكذلك فوازير رمضان وألف ليلة وليلة. وكان الراحل متزوجاً من الممثلة هناء الشوربجي.